Seoul will 50.000 Sensoren für Internet der Dinge installieren

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul will bis 2022 50.000 Sensoren für das Internet der Dinge (IoT) installieren.Die Stadtverwaltung will auf deren Grundlage die Hauptstadt zu einer smarten Stadt entwickeln und hierfür bis 2022 insgesamt 1,4 Billionen Won einsetzen.Einen entsprechenden Plan präsentierte Seouls Bürgermeister Park Won-soon am Mittwoch.Die in allen Stadtteilen errichteten 50.000 IoT-Sensoren sollen zur Sammlung von Daten über die Umwelt wie Feinstaubwerte und Lärm sowie über das Leben der Einwohner wie die nicht sesshafte Bevölkerung dienen.