Hwang Sok-yong für Man Booker International Prize nominiert

Photo : YONHAP News

Der koreanische Schriftsteller Hwang Sok-yong ist für den Literaturpreis Man Booker International Prize nominiert worden.Hwang ist der zweite Südkoreaner nach Han Kang, der für den Preis nominiert wurde. Han hatte 2016 mit „The Vegetarian“ (Die Vegetarierin) den Preis gewonnen.Die Jury veröffentlichte am Mittwoch auf der Webseite die Liste von 13 Kandidaten-Werken, darunter Hwangs Roman „At Dusk“. Die Übersetzerin Kim Sora, die den 2015 in Südkorea herausgegebenen Roman ins Englische übersetzte, wurde gemeinsam mit Hwang nominiert.Sechs Werke, die in die engere Auswahl kommen, werden am 9. April bekannt gegeben.