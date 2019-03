Politik Außenministerium will für Fortsetzung von Nordkorea-USA-Dialog führende Rolle spielen

Das südkoreanische Außenministerium will sich um eine zügige Fortsetzung des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA bemühen.



Diese Absicht teilte das Ressort am Mittwoch bei der Berichterstattung über seine wichtigen Aufgaben im Jahr 2019 mit.



Obwohl Nordkorea und die USA beim zweiten Gipfel eine Einigung verfehlt hätten, würden abhängig von Folgeverhandlungen und einem Besuch des Vorsitzenden Kim Jong-un in Südkorea bahnbrechende Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung und eine dauerhafte Friedensverankerung erwartet. Das Ministerium wolle im Prozess, in dem Nordkorea und die USA nach einer Annäherung suchten, auf der Grundlage deren Vertrauen in Präsident Moon Jae-in eine führende Rolle spielen, betonte das Außenministerium.



Das Ressort verlor jedoch kein Wort über eine Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs, die für die Umwandlung des Waffenstillstandsregimes in ein Friedensregime angestrebt worden war.



Hinsichtlich der Beziehungen mit Japan bekräftigte das Ressort trotz der zunehmenden Spannungen wegen der Frage der Zwangsarbeit zur Kolonialzeit die Position, die Lösung der Angelegenheiten der Vergangenheit und eine zukunftsorientierte Entwicklung der Beziehungen parallel anzustreben.