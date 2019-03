Wirtschaft Südkoreas Hauptbörse gibt nach

Südkoreas Leitbörse hat am Mittwoch 0,41 Prozent verloren.



Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.148,41 Zählern. Grund für die schlechtere Stimmung an der Börse war Ungewissheit über den Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China und die Ablehnung des Brexit-Deals in Großbritannien.



Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte am Dienstag bezweifelt, dass ein Handelsabkommen mit China bald zustandekommen können. Es gebe noch wichtige Aufgaben zu bewerkstelligen, hieß es.



Die Stimmung unter den Anlegern sinke angesichts sich hinauszögernder Gespräche und dem gescheiterten USA-Nordkorea-Gipfel in Hanoi, sagte Noh Dong-kil von Shinhan Investment.



Unsicherheit über die Entwicklungen in Europa und Anzeichen für einen Abschwung der Weltkonjunktur seien weitere negative Faktoren, fügte der Experte hinzu.



Der Technologieindex Kosdaq rückte um 0,02 Prozent auf 754,89 Punkte vor.



Die Landeswährung Won verlor gegenüber dem Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.132,6 Won gehandelt, nach 1.129,8 Won am Dienstag.