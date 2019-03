Südkorea und Malaysia wollen binnen Jahresfrist Freihandeslabkommen aushandeln

Photo : YONHAP News

Südkorea und Malaysia wollen binnen Jahresfrist ein bilaterales Freihandelsabkommen aushandeln.Darauf verständigten sich Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Malaysias Premierminister Mahatir bin Mohamad bei ihrem Gipfel in Kuala Lumpur.Wie das Blaue Haus in Seoul mitteilte, würden beide Länder im Anschluss an gemeinsame Machbarkeitsstudien die Verhandlungen zügig vorantreiben. Es werde angestrebt, dass beide Länder anlässlich des Sondergipfels zwischen Südkorea und ASEAN-Mitgliedsländern zum Jahresende die Einigung auf einen Abschluss des Freihandelspaktes erklären könnten.Beide Spitzenpolitiker wollen außerdem gemeinsam nach Wegen suchen, um den Anforderungen der vierten industriellen Revolution gerecht werden zu können. Es sollen Möglichkeiten für die Kooperation in den Bereichen Zukunftsautos, IKT sowie Medizin sondiert werden.Darüber hinaus werden beide Länder auf die 30-jährigen Beziehungen zwischen Südkorea und dem Staatenbund ASEAN zurückblicken und für die Aufstellung neuer Visionen für die kommenden 100 Jahre eng kooperieren.