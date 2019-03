Internationales Südkorea und Japan sprechen über empfindliche Themen

Südkorea und Japan wollen auf Abteilungsleiterebene über empfindliche Themen sprechen.



Dazu zählt auch ein Gerichtsurteil in Südkorea zur Entschädigung von Zwangsarbeitern japanischer Firmen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.



Zu dem Treffen kommen der für Nordostasien zuständige Generaldirektor Kim Yong-gil und der für Asien und Ozeanien zuständige Generaldirektor des japanischen Außenministeriums Kenji Kanasugi heute in Seoul zusammen. Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Mittwoch mit.



Kanasugi wird voraussichtlich erneut formale Gespräche über die in Südkorea gefällten Gerichtsurteile fordern. Spekulationen zufolge könne die japanische Regierung versuchen, einen Schlichtungsausschuss durchzusetzen oder die Angelegenheit vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen.



Japan behauptet, dass mit dem Abkommen zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen von 1965 alle Fragen im Zusammenhang mit seiner Kolonialvergangenheit geklärt seien.



Der japanische Diplomat könnte bei dem Treffen auch wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen zur Sprache bringen, darunter höhere Zölle auf südkoreanische Importe.