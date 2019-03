US-Außenminister weiterhin optimistisch für Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo habe Nordkorea Tests von Raketen und Atomwaffen gestoppt und die USA glaubten, dass Nordkorea diesen Zustand aufrechterhalte.Diese Position teilte Pompeo in einem Interview mit einer lokalen Rundfunkanstalt in Houston mit.Er wies darauf hin, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un beim Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi versprochen habe, keine Atom- und Raketentests zu unternehmen.Zu den jüngsten Aktivitäten am nordkoreanischen Raketentestgelände Dongchang-ri befragt wollte sich der Minister nicht äußern. Dies sei Sache der Geheimdienste. Doch gebe es noch viel Arbeit zu bewerkstelligen und Nordkorea habe die Zusagen des Vorsitzenden Kim noch nicht erfüllt, sagte Pompeo.Doch äußerte sich der Chefdiplomat optimistisch, dass Kim die Denuklearisierung wolle.Unterdessen thematisierte das US-Außenministerium in seinem am Donnerstag veröffentlichten Länderbericht über Menschenrechtspraktiken 2018 die nordkoreanische Menschenrechtsfrage erneut.Auch während der Verhandlungen mit den USA seien die Menschenrechte in keiner Weise verbessert worden, hieß es.Nordkorea wurde in dem Bericht als Diktaturstaat bezeichnet, der von der Kim-Familie 70 Jahre lang geführt werde. Jedoch wurde auf die Formulierung aus dem letztjährigen Bericht verzichtet, dass die Menschen in Nordkorea sich mit ungeheuren Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung konfrontiert sähen.