Präsident Moon reist nach Kambodscha weiter

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in reist heute nach Kambodscha, der letzten Station seiner Besuche in drei südostasiatischen Ländern, weiter.Er wird am Vormittag an einem koreanisch-malaysischen Business Forum in Malaysia teilnehmen und am Nachmittag in die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh aufbrechen.Moon wird am Freitag vor dem Unabhängigkeitsdenkmal Blumen niederlegen und an einer offiziellen Begrüßungszeremonie teilnehmen, die König Norodom Sihamoni veranstaltet. Anschließend wird er mit Premierminister Hun Sen zu einem Spitzentreffen zusammenkommen, um die Kooperation in Bereichen wie Landwirtschaft und Infrastruktur auszubauen.Im Anschluss daran wird Moon zusammen mit Hun Sen einem Business Forum zwischen Südkorea und Kambodscha beiwohnen und eine Grundsatzrede halten.Am Samstag, dem letzten Besuchstag, wird Moon nach Siem Reap weiterreisen und die historische Stätte Angkor Wat besuchen. Der dortige Besuch wurde auf Bitte der kambodschanischen Regierung beschlossen, ihr Vizepremier und der Tourismusminister werden Moon begleiten.