Wirtschaft 73.000 Autos von acht importierten Marken werden wegen Produktionsmängeln zurückgerufen

Acht ausländische Fahrzeugmarken werden über 73.000 Fahrzeuge wegen Produktionsmängeln freiwillig zurückrufen.



Das teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport mit.



Mercedes-Benz Korea wird 47.000 Einheiten wegen einer fehlerhaften Software für Kommunikationssysteme und eines Scheinwerferfehlers zurückrufen. 4.000 Fahrzeuge der Marke Porsche müssen wegen eines fehlerhaften Kofferraum-Zubehörs und eines Mangels an der Armaturenbrett-Software in die Werkstatt, 20.000 BMW-Autos wegen eines Mangels am Kraftstoffschlauch. 1.400 Elektroautos von Renault Samsung Motors sind wegen eines Softwarefehlers von einem Rückruf betroffen.



Der Scheinwerferfehler bei Mercedes-Benz und der Mangel eines Kofferraum-Zubehörs bei Porsche stellen Verstöße gegen gesetzliche Sicherheitsvorgaben dar. Daher droht ein Bußgeld.



Die Besitzer der betroffenen Autos können in bestimmten Servicezentren die Teile kostenlos ersetzen lassen. Die Unternehmen werden die Autobesitzer per Post und SMS über den Rückruf informieren.