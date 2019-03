Pompeo trifft UN-Chef – Biegun wird Mitglieder von UN-Sicherheitsrat treffen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium zieht anscheinend die Zügel straffer, um die Sanktionen gegen Nordkorea umzusetzen.US-Außenminister Mike Pompeo traf am Mittwoch (Ortszeit) UN-Generalsekretär Antonio Guterres, um über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen. Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun wird am Donnerstag mit dem UN-Sicherheitsrat darüber diskutieren, wie eine vollständige Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea gewährleistet werden kann.Das US-Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass sich Pompeo in Washington mit Guterres getroffen habe. Sie hätten unter anderem über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, die Geschehnisse in Venezuela und die humanitäre Krise im Jemen diskutiert.Das Ressort nannte keine Einzelheiten des Gesprächs. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Umsetzung der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea thematisiert wurde.Pompeo bat vermutlich den UN-Chef um die Kooperation für eine gründliche Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen, da die Trump-Regierung den maximalen Druck gegen Nordkorea bekräftigt und es zu einem „Big Deal“ über die Denuklearisierung drängt.Das US-Außenministerium gab auch bekannt, dass der Sondergesandte Biegun am Donnerstag für Treffen mit dem UN-Sicherheitsrat und wichtigen ständigen Vertretern nach New York reisen werde. Er werde über die Bemühungen um die Sicherstellung einer vollständigen Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sprechen, bis die endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung der Halbinsel feststeht.Es wird erwartet, dass Biegun den Weltsicherheitsrat um Anstrengungen bitten wird, um für eine maximale Druckausübung die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen zu verstärken.