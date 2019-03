38 North: Seit 8. März keine neuen Aktivitäten an Raketenstartplatz Dongchang-ri

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des auf Informationen über Nordkoreas spezialisierten Nachrichtenportals 38 North hat es seit dem 8. März keine Aktivitäten an der Satellitenstartanlage Sohae in Dongchang-ri mehr gegeben.Satellitenaufnahmen ließen erkennen, dass an der Startrampe und dem Antriebsteststand zwischen letztem Freitag und Mittwoch dieser Woche keine Veränderungen vorgenommen worden seien.Gemäß dem Bildmaterial vom letzten Freitag, schienen die in den letzten Wochen beobachteten Bauarbeiten an den beiden Anlagen abgeschlossen zu sein. Dort liege kein Schutt mehr.Das Baugerüst sei von der Startrampe an den Rand verlegt worden, während eine Stahlrohrkonstruktion abgedeckt sei. Aufnahmen vom Mittwoch zeigten, dass die Struktur sich noch an derselben Position befinde.Nach Angaben von 38 North schienen die Bauarbeiten am dem Sockel zur Abstützung des Antriebs abgeschlossen zu sein. Ein Unterstand sei wiederaufgebaut und nahe dem Antriebsteststand positioniert worden. Die Bilder vom Mittwoch zeigen, dass der Unterstand an derselben Position blieb.