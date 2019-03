USA verdrängen Japan vom zweiten Platz beim Anteil am koreanischen Importmarkt

Photo : KBS News

Die USA haben letztes Jahr beim Anteil am südkoreanischen Importmarkt Japan übertroffen.Am Donnerstag, einen Tag vor dem siebten Jahrestag des Inkrafttretens des Freihandelsabkommens mit den USA, veröffentlichte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie entsprechende Handelsdaten.Demnach importierte Südkorea letztes Jahr Waren im Wert von 58,9 Milliarden Dollar aus den USA. Das sind 16,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die USA verdrängten mit elf Prozent Anteil am südkoreanischen Importmarkt Japan vom zweiten Platz hinter China.Der Anteil der koreanischen Waren am US-Markt schrumpfte dagegen leicht auf 2,9 Prozent von 3,2 Prozent im Jahr 2016.Südkoreas Ausfuhren in die USA stiegen letztes Jahr um sechs Prozent auf 72,7 Milliarden Dollar. Südkorea verzeichnete somit einen großen Überschuss von 13,8 Milliarden Dollar im Handel mit den USA. Das Plus ging jedoch um 22,9 Prozent im Vorjahresvergleich zurück.Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und den USA wuchs letztes Jahr um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 131,6 Milliarden Dollar, den bisher höchsten Stand.Die Investitionen der USA in Südkorea stiegen im vergangenen Jahr um 24,8 Prozent auf 5,88 Milliarden Dollar, das ist ein Rekordstand. Die Investitionen Südkoreas in die USA schrumpften dagegen um 28,7 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar.In der Dienstleistungsbilanz gegenüber den USA verbuchte Südkorea 2017 ein Defizit von 16,3 Milliarden Dollar.