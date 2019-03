VOA: Nordkorea schickt Urteil von US-Gericht über Tod von Otto Warmbier zurück

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Außenministerium hat ein US-Gerichtsurteil zurückgesandt, mit dem Nordkorea zur Entschädigung für den Tod des US-Studenten Otto Warmbier aufgefordert wird.Wie der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Donnerstag berichtete, habe das Bundesbezirksgericht in Washington am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Webseite bekannt gegeben, dass das entsprechende Schreiben nicht zugestellt werden könne und zurückgeschickt worden sei.Das Bundesbezirksgericht hatte geurteilt, dass Nordkorea etwa 500 Millionen Dollar an die Familie von Otto Warmbier zahlen müsse, der in Nordkorea monatelang inhaftiert worden war. Das Gericht hatte Mitte Januar Dokumente wie den Urteilstext und die koreanische Übersetzung nach Pjöngjang geschickt, die zurückgeschickt worden waren. Trotz der erneuten Zusendung lehnte Nordkorea es schließlich ab, die Post entgegen zu nehmen.Otto Warmbier war im Januar 2016 nach einer Reise in Nordkorea wegen feindseliger Handlungen gegen das Land festgenommen und zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Nach seiner 17-monatigen Gefangenschaft wurde er im Juni 2017 im Koma liegend heimgeschickt und verstarb sechs Tage später. Seine Familie verklagte im April 2018 das nordkoreanische Regime auf eine Entschädigung.