Nordkorea betont wiederholt schrittweise Denuklearisierung

Photo : KBS News

Nordkorea hat seine Position bekräftigt, dass eine schrittweise Denuklearisierung die optimale Option sei.Pjöngjang präsentierte es als die realistischste Option, dass Nordkorea seinen Atomkomplex in Yongbyon abbaut und die USA im Gegenzug Sanktionen aufheben.Das Propagandamedium „Uriminzokkiri“ schrieb am Donnerstag, bei Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung und der Forderung nach einer teilweisen Aufhebung von Sanktionen seien auch die Position und Forderung der US-Regierung in der aktuellen Phase ausreichend berücksichtigt worden. Es könne keine bessere Option als dies geben.Das Medium bezeichnete den zweiten Nordkorea-USA-Gipfel als Anlass, bei dem Nordkorea seinen Wunsch sowie Bemühungen und eine Entschlossenheit gezeigt habe, um einen Teufelskreis von Konfrontation und Feindschaft zu beenden und auf eine neue Ära von Frieden und Wohlstand zu reagieren. Die Position Nordkoreas, in Richtung auf eine vollständige Denuklearisierung zu schreiten, stehe fest, hieß es.Wie die rapiden Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen im letzten Jahr zeigten, gebe es nichts, was nicht zu schaffen sei, sollte man einen Entschluss hierfür fassen. Man werde unbedingt zu einem für beide Seiten nützlichen Ziel gelangen. Die Zuständigen der USA sollten den Erwartungen der Menschheit für Frieden und Sicherheit in der Welt entsprechen, hieß es weiter.