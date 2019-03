Korean Air will Boeing 737 MAX 8 bei Sicherheitszweifeln nicht einsetzen

Photo : KBS News

Korean Air will Maschinen des Typs Boeing 737 Max 8 nicht einsetzen, solange deren Sicherheit nicht garantiert ist.Die Entscheidung teilte Südkoreas größte Fluggesellschaft mit.Korean Air hatte vor, im Mai Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max 8 in Dienst zu stellen.Anlass für die Entscheidung ist die Besorgnis über die Sicherheit nach dem Absturz der Maschinen dieses Typs im vergangenen Oktober in Indonesien und am 10. März in Äthiopien.Eastar Jet, die als einzige Fluggesellschaft in Südkorea bereits Boeing 737 Max 8 einsetzte, beschloss am Dienstag, ihre beiden Flugzeuge dieses Typs am Boden zu lassen.Das Transportministerium will die Entwicklungen bei den Untersuchungen zur Unglücksursache aufmerksam verfolgen und die Einfuhr von Boeing 737 Max 8 verbieten, sollte deren Sicherheit nicht garantiert werden können.