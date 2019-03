Heimlicher Filmaufnahmen beschuldigter Sänger erscheint zu polizeilicher Befragung

Photo : YONHAP News

Der Sänger Jung Joon-young ist zu einer polizeilichen Befragung erschienen. Er soll heimlich Frauen beim Sex mit ihm gefilmt und die Aufnahmen sowie Fotos der Frauen in privaten Chats mit Freunden geteilt haben.Der 30-Jährige erschien um 10 Uhr zur polizeilichen Befragung. Er entschuldigte sich dafür, der Öffentlichkeit Sorge bereitet zu haben und versprach, in vollem Umfang mit den Ermittlern zu kooperieren.Heimlich gemachte Fotos und Videos von mindestens zehn Frauen wurden in Chaträumen verbreitet, darunter in einem Chat mit dem in einen Skandal um Zuhälterei verwickelten Big Bang-Mitglied Seungri.Jung hatte am Mittwoch alle Vorwürfe eingestanden und sich bei den Opfern entschuldigt.Seungri wird vorgeworfen, Investoren seines Nachtklubs Frauen zugeführt zu haben. Er muss sich am Donnerstag einer zweiten Befragung durch die Polizei stellen, diesmal erstmals als Verdächtiger einer Straftat.