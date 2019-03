Kommission rät IT-Unternehmen wie Google zu Korrekturen unfairer Nutzungsbedingungen

Photo : KBS News

Die Kommission für fairen Handel hat am Donnerstag Google, Facebook, Naver und Kakao geraten, unfaire Nutzungsbedingungen zu korrigieren.Nach den Nutzungsbedingungen können Google und seine Tochter YouTube die Werke von Mitgliedern umfassend nutzen und einseitig Beiträge löschen oder Dienstleistungen einstellen. Damit habe Google die Rechte der Kunden verletzt, urteilte die Kommission.Google ist zudem befugt, ohne vorherige Ankündigung beliebig die Nutzungsbedingungen zu ändern. Daher besteht die Gefahr von für den Nutzer nachteiligen Änderungen. Die Gerichtsbarkeit bei Google und Facebook liegt bei Gerichten in Kalifornien, was koreanischen Kunden erschwert, eine Klage einzureichen.Laut der Kommission ist es auch unfair, dass die vier Unternehmen gelöschte Contents weiter auf Servern speichern und verwenden können. In den Nutzungsbedingungen von Google, Naver und Kakao steht zudem, dass das Unternehmen keine Verantwortung für problematische Contents trage.Facebook, Naver und Kakao wollen die betreffenden Klauseln freiwillig korrigieren. Google berichtigte einen Teil der genannten Bedingungen, wie solche über die Sammlung persönlicher Informationen und die Gerichtsbarkeit.Sollten die Unternehmen binnen 60 Tagen keine Korrekturen vornehmen, will die Fair-Trade-Kommission eine Anordnung zur Korrektur erteilen.