Washington zieht Sanktionszügel straffer an

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium zieht anscheinend die Zügel straffer an, um die Sanktionen gegen Nordkorea umzusetzen.Außenminister Mike Pompeo diskutierte am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Für Donnerstag wird ein Besuch des Sondergesandten für Nordkorea-Fragen Stephen Biegun beim Weltsicherheitsrat erwartet.Das US-Außenministerium nannte zwar keine Einzelheiten des Gesprächs zwischen Pompeo und Guterres. Diplomatische Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die Umsetzung der UN-Sanktionen gegen Nordkoreas Atomprogramm thematisiert würde. Biegun wolle laut dem US-Außenministerium über die Bemühungen um die Sicherstellung einer vollständigen Umsetzung von UN-Resolutionen sprechen, bis eine endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas feststeht.Unterdessen legte der UN-Ausschuss für Nordkorea-Sanktionen am Dienstag einen Jahresbericht vor, nach dem Nordkorea angesichts der Fortsetzung seines Raketen- und Atomprogramms UN-Sanktionen unterlaufe. Den Bericht hat die US-Regierung begrüßt.