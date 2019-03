Politik Südkorea diskutiert mit Japan, Russland und EU über Maßnahmen nach Hanoier Gipfel

Südkoreas Atomunterhändler Lee Do-hoon wird mit seinen Amtskollegen Japans, Russlands und der EU über die Situation nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi diskutieren.



Der Sondergesandte für Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, führe weiter intensiv Diskussionen mit beteiligten Ländern über ein Vorgehen nach dem Hanoier Gipfel, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Kim In-chul, am Donnerstag mit.



Laut dem Sprecher wird Lee am Freitag mit seinem japanischen Ansprechpartner Kenji Kanasugi zusammenkommen, der derzeit Südkorea besucht.



Lee wird nächste Woche Russland besuchen, um mit dem russischen Chefunterhändler für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm zu diskutieren. Anschließend wird er nach Brüssel weiterreisen. Dort wird er einer Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der EU beiwohnen und sich mit Helga Schmid, Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, treffen.



Es werde erwartet, dass die geplanten Treffen ein wichtiger Anlass sein würden, um auf die Diplomatie zur nordkoreanischen Nuklearfrage nach dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel zurückzublicken und über die künftige Vorgehensweise zu diskutieren, hieß es.