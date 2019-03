Sieben Jahre nach FHA-Inkrafttreten: Handel zwischen Südkorea und USA erreicht Rekordhoch

Photo : KBS News

Im Vorfeld des siebten Jahrestags des Inkrafttretens des bilateralen Freihandelsabkommens ist das Handelsvolumen zwischen Südkorea und den USA auf ein Rekordhoch gestiegen.Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag, einen Tag vor dem siebten Jahrestag, betrug das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern letztes Jahr 131,6 Milliarden Dollar. Das sind 10,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und dies entspricht dem bisher höchsten Stand.Südkoreas Einfuhren aus den USA nahmen um 16,2 Prozent auf 58,9 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr zu.Der Anteil der USA am südkoreanischen Markt legte seit dem FHA-Inkrafttreten ständig zu und erreichte letztes Jahr elf Prozent. Damit verdrängten die USA Japan vom zweiten Platz.Im Handel mit den USA verzeichnete Südkorea mit 13,8 Milliarden Dollar weiterhin einen einen großen Überschuss. Das Plus ging jedoch um 22,9 Prozent im Vorjahresvergleich zurück.Das Defizit in der Dienstleistungsbilanz gegenüber den USA weitete sich nach dem FHA-Inkrafttreten im Schnitt um 20,6 Prozent aus.