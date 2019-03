Südkoreas Kospi-Börse kann zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse Kospi hat am Donnerstag zulegen können.Der Index rückte um 0,34 Prozent auf 2.155,68 Zähler vor.Die Stimmung habe sich dank einer Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA und China sowie nachlassender Bedenken über einen ungeregelten Brexit erholt, sagte Yoon Jung-seon von KB Investment & Securities.Der Technologieindex Kosdaq kletterte um 0,07 Prozent auf 755,42 Punkte. Es war der höchste Schlussstand seit dem 8. Oktober des Vorjahres.Die Landeswährung Won büßte gegenüber dem Dollar an Wert ein. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.134,8 Won gehandelt, nach 1.132,6 Won am Mittwoch.