Präsident Moon betont nach Staatsbesuch Freundschaft mit Malaysia

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat nach seinem Staatsbesuch in Malaysia die Freundschaft beider Länder betont.Zum Abschluss seines dreitägigen Aufenthalts in Malaysia zog das Staatsoberhaupt am Donnerstag in sozialen Medien ein positives Resümee.Er habe sich geehrt gefühlt, der erste Staatsgast seit der Krönung des Sultans Abdullah von Pahang und der Amtsaufnahme der Regierung von Ministerpräsident Mahathir Mohamad gewesen zu sein. Dies sei das Ergebnis der Freundschaft zwischen den Bevölkerungen beider Länder gewesen.Moon hob einige bedeutende Ergebnisse seines Besuchs hervor. Hierzu zählt der Abschluss eines Vorvertrags für den gemeinsamen Vorstoß in den Markt für Halal-Produkte. Auch hob er die Einigung auf Bemühungen um den Abschluss eines Freihandelsabkommens hervor.Die Einigung auf die Zusammenarbeit für den Bau einer intelligenten Stadt in Kota Kinabalu erwähnte Moon ebenfalls. Das Projekt schaffe für beide Länder Gelegenheiten, auf dem Gebiet der vierten industriellen Revolution führend zu werden.