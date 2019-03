Präsident Moon beginnt Staatsbesuch in Kambodscha

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstagnachmittag in Kambodscha, der letzten Station seiner Besuche in drei südostasiatischen Ländern, eingetroffen.Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass ein südkoreanischer Präsident einen Staatsbesuch in Kambodscha abstattet.Moon nahm zuerst an einem Treffen mit etwa 100 koreanischen Einwohnern teil. Moon betonte, dass Kambodscha ein wichtiges Partnerland der Neuen Südpolitik sei. Es sei den Landsleuten in Kambodscha zu verdanken, dass das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern auf eine Milliarde Dollar gestiegen sei und jährlich über 400.000 Menschen das jeweils andere Land besuchten, sagte Moon. In Kambodscha sind über 200 koreanische Unternehmen tätig.Am Abend kam er mit Premierminister Hun Sen zu einem Freundschaftsdinner zusammen. Der Termin wurde laut dem Präsidialamt in Seoul auf Bitte des kambodschanischen Regierungschefs in das offizielle Programm aufgenommen.Am Freitag werden Moon und Hun Sen bei einem Spitzentreffen über die Kooperation zwischen beiden Ländern diskutieren. Moon wird am Samstag die berühmte Tempelanlage Angkor Wat besuchen und anschließend die Heimreise antreten.