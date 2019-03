Südkorea analysiert Daten zu Feinstaub in China

Photo : KBS News

Laut Umweltminister Cho Myung-rae analysiert Südkorea die jüngst von China übermittelten Daten zur Herkunft von Feinstaub.Das teilte Cho am Donnerstag in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Umwelt- und Arbeitsausschusses mit.China habe aktuelle Daten zur Verfügung gestellt. Diese müssten analysiert werden, um offiziell festzustellen, ob Feinstaub aus China zum Anstieg der Feinstaubbelastung in Südkorea beitrage. Das Untersuchungsergebnis soll noch vor dem Umweltministertreffen zwischen Südkorea, China und Japan im November veröffentlicht werden, hieß es.Nach weiteren Angaben rechnet das Umweltministerium damit, dass ein Nachtragshaushalt für Maßnahmen gegen Feinstaub etwa eine Billion Won betragen sollte. Er hoffe, dass unter Verwendung des Zusatzbudgets verschiedene Projekte durchgeführt würden.