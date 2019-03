Nationaler Sicherheitsrat prüft UN-Bericht über Nordkorea-Sanktionen

Photo : KBS News

Der Ständige Ausschuss des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) hat am Donnerstag einen UN-Bericht über Nordkorea-Sanktionen überprüft.In der von Sicherheitsberater Chung Eui-yong geleiteten Sitzung wurde über den Jahresbericht von Experten des für Nordkorea-Sanktionen zuständigen Komitees des UN-Sicherheitsrats gesprochen.Laut dem Bericht stellen die Limousinen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, die beim Nordkorea-USA-Gipfel im vergangenen Juni in Singapur und dem Korea-Gipfel im September in Pjöngjang zum Einsatz gekommen waren, Verstöße gegen Sanktionen dar. Die in dem Bericht genannten Luxuslimousinen wie Mercedes-Benz, Rolls-Royce Phantom und Lexus LX 570, zählen gemäß UN-Resolutionen zu Nordkorea zu Luxusgütern, deren Export nach Nordkorea verboten ist.Ein Vertreter des Außenministeriums sagte, das Komitee für Nordkorea-Sanktionen habe die Regierung um Informationen über die beim innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang von Nordkorea eingesetzten Fahrzeuge gebeten. Der Regierung lägen jedoch keine entsprechenden Informationen vor.Bei der NSC-Sitzung teilten die Mitglieder außerdem die Ansicht, dass der Dialog zwischen Nordkorea und den USA bald wieder zustande kommen sollte, damit sich der Prozess für eine vollständige Denuklearisierung und die Schaffung eines dauerhaften Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel fortsetze.Sie diskutierten über Wege, wie im Sanktionsrahmen zur Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA beigetragen werden könne. Für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel soll eng mit der Weltgemeinschaft kooperiert werden.