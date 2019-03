Südkorea will zwölf Millionen Dollar humanitäre Hilfe für Syrien und Nachbarländer anbieten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will dieses Jahr dem unter dem Bürgerkrieg leidenden Syrien und dessen Nachbarländern humanitäre Hilfe im Wert von zwölf Millionen Dollar anbieten.Den entsprechenden Plan habe eine Regierungsdelegation am Donnerstag (Ortszeit) bei der dritten Geberkonferenz zur "Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region" in Brüssel bekannt gegeben, teilte das Außenministerium am Freitag mit.Südkorea hatte dem seit 2011 in einem Bürgerkrieg befindlichen Syrien und Nachbarländern wie Türkei, Jordanien und Libanon, die Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen, bisher über 63 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt.Die Krise in Syrien zählt laut dem UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zu den ernsthaften humanitären Krisen.Bei der Konferenz in Brüssel schätzte das OCHA, dass insgesamt 3,3 Milliarden Dollar für die Unterstützung von 11,7 Millionen hilfebedürftigen Einwohnern in Syrien benötigt würden.