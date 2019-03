US-Gesandter bittet Weltsicherheitsrat wegen Nordkorea um Kooperation

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun hat den Weltsicherheitsrat um die Kooperation wegen Nordkorea gebeten.Biegun traf am Donnerstag in New York Vertreter der 15 Mitglieder des Weltsicherheitsrats. Er erläuterte ihnen das Ergebnis des Spitzentreffens mit Nordkorea in Hanoi.Der Diplomat bat die Teilnehmer um die Kooperation, um sicherzustellen, dass Nordkorea keinen anderen Weg als die Denuklearisierung einschlägt.Die Diplomatie mit Nordkorea bleibe am Leben. Doch müssten die Sanktionen so lange bestehen bleiben, bis Nordkorea atomar abgerüstet habe, hieß es.Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen Cho Tae-yul hatte dem Treffen ebenfalls beigewohnt. Die USA hatten ihn als Vertreter einer betroffenen Partei dazu eingeladen.