K-Pop-Stars wegen Sexskandals befragt

Photo : KBS News

Die K-Pop-Stars Seungri und Jung Joon-young sind am Freitagmorgen nach einer Befragung durch die Polizei nach Hause zurückgekehrt.Seungri, Mitglieder der Boygroup Big Bang, war am Donnerstagmorgen zu einer Befragung erschienen. Er wurde 16 Stunden lang zu dem Vorwurf befragt, für potenzielle Investoren seines Nachtklubs intime Begegnungen mit Frauen arrangiert zu haben.Seungri sagte am Freitag Reportern, dass er um die Verschiebung seines Wehrdienstbeginns gebeten habe und vollständig mit den Ermittlern kooperieren wolle. Der Sänger muss Ende des Monats seinen Wehrdienst antreten.Sänger-Kollege Jung Joon-young war seit Donnerstagmorgen 20 Stunden lang von Ermittlern befragt worden. Er soll Frauen heimlich beim Sex mit ihm gefilmt und Aufnahmen davon mit Chat-Freunden geteilt haben.Jung sagte Reportern, er habe aufrichtig ausgesagt und den Ermittlern sein Mobiltelefon überlassen. Darauf sollen sich die heimlich gemachten Aufnahmen befinden.