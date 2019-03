Möglicherweise Ausnahme von Nordkorea-Sanktionen für Zustandebringen von Video-Familientreffen

Photo : YONHAP News

Möglicherweise wird eine Ausnahme von den Nordkorea-Sanktionen beschlossen, um innerkoreanische Familienzusammenführungen per Video-Konferenz zu ermöglichen.Der Weg hierfür soll bei einer Sitzung der südkoreanisch-amerikanischen Arbeitsgruppe am Donnerstag in Washington geebnet worden sein. Wie aus informierten Kreisen in Seoul verlautete, seien Beratungen für eine Sanktionsausnahme beschlossen worden, damit Südkorea in Nordkorea die Installation von Ausrüstung für Videotreffen abschließen kann. Dadurch komme neuer Schwung in die Bemühungen um Video-Treffen getrennt lebender Familien.Das Außenministerium in Seoul teilte am Freitag mit, Seoul und Washington hätten unter anderem über den politischen Kurs nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi und die innerkoreanische Zusammenarbeit beraten.Zum möglichen Besuch südkoreanischer Unternehmer im mittlerweile geschlossenen innerkoreanischen Industriepark Kaesong habe es keine nennenswerten Fortschritte gegeben. Ihr Besuch in Nordkorea fiele zwar nicht unter die Nordkorea-Sanktionen. Jedoch seien aus Sicht der südkoreanischen Regierung Beratungen mit der amerikanischen Regierung erforderlich.Washington lehnt die von beiden Koreas angestrebte Wiederinbetriebnahme des Kaesong-Komplexes ab, so lange es keine Fortschritte bei Nordkoreas Denuklearisierung gibt.