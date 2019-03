Südkorea sperrt Luftraum für B737-Max

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihren Luftraum für Maschinen des Typs Boeing 737-Max gesperrt.Dies hat das Verkehrsministerium nach eigenen Angaben ausländischen Fluggesellschaften und relevanten internationalen Organisationen mitgeteilt.Außer der einheimischen Fluggesellschaft Eastar Jet hat bisher keine ausländische Luftfahrtgesellschaft eine Maschine des entsprechenden Modells im südkoreanischen Luftraum eingesetzt.Bisher haben über 40 Länder Flüge mit der 737 Max verboten. Der Hersteller Boeing hat zunächst die Auslieferung des Modells an Fluggesellschaften gestoppt.Eastar Jet, die als einzige Fluggesellschaft in Südkorea bereits Boeing 737 Max 8 einsetzte, beschloss am Dienstag, ihre beiden Flugzeuge dieses Typs am Boden zu lassen.