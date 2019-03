Präsident Moon trifft Kambodschas König

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich am Freitagvormittag mit Kambodschas König Norodom Sihamoni getroffen.Während einer 30-minütigen Unterhaltung im Königspalast in Phnom Penh diskutierten beide Staatschefs über Wege zur weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen.Sie teilten die Ansicht, dass Südkorea und Kambodscha in den letzten 20 Jahren seit der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1997 ihre Kooperation in verschiedenen Bereichen vertieft hätten. Beide Staaten hatten 1970 diplomatische Beziehungen aufgenommen, diese wurden jedoch nach der Machtübernahme durch die Roten Khmer im Jahr 1975 abgebrochen.Moon sagte, beide Länder hätten dank eines gegenseitigen Verständnisses und der Freundschaft, die durch den aktiven Austausch zwischen ihren Bürgern aufgebaut worden seien, ihre kooperativen Beziehungen in den letzten zwei Dekaden entwickeln können. Er schlug vor, den Personenaustausch weiter zu beleben und den Kulturaustausch sowie die Bemühungen um eine am Menschen orientierte Entwicklungskooperation zu verstärken.Sihamoni begrüßte Moons Besuch in seinem Land. Er sagte, dass Südkorea stark zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Kambodschas beitrage, und äußerte die Hoffnung auf eine Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen.