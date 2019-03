Früherer IAEA-Vizechef: Nordkorea produzierte 2018 vermutlich Nuklearmaterial für eine bis zwei Waffen

Photo : KBS News

Nach Einschätzung eines früheren hohen Beamten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat Nordkorea letztes Jahr vermutlich Nuklearmaterial für den Bau von einer bis zwei Atomwaffen produziert.Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Freitag.Sollte Nordkorea alle Zentrifugen an unbekannten Orten vollständig betrieben haben, reiche das Nuklearmaterial für eine oder zwei Atomwaffen aus, nicht mehr, sagte Olli Heinonen, der frühere stellvertretende IAEA-Generaldirektor am Donnerstag dem Sender.Falls Nordkorea den Fünf-Megawatt-Reaktor, die Wiederaufbereitungsfabrik und die Anlage zur Urananreicherung in Yongbyon sowie geheime Anlagen alle in Betrieb gesetzt hätte, könnte das Land mehr Nuklearmaterial produziert haben. Jedoch würde die gesamte Produktion nur für bis zu zwei Atomwaffen ausreichen, da die Anlagen in Yongbyon einmal außer Betrieb gesetzt worden seien, hieß es.Der Nuklearphysiker Siegfried Hecker war zuvor davon ausgegangen, dass Nordkorea letztes Jahr Nuklearmaterial für den Bau von fünf bis sieben Kernwaffen produziert habe. In ausländischen Medien wurde unter Berufung auf US-Geheimdienste und Experten berichtet, dass sich Nordkorea im vergangenen Jahr Nuklearmaterial für etwa sechs Atomwaffen gesichert habe.