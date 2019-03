Nordkorea erwägt Unterbrechung von Nuklearverhandlungen mit USA

Photo : KBS News

Nordkorea erwägt laut seiner Vizeaußenministerin, die Nuklearverhandlungen mit den USA einzustellen.Das sagte die stellvertretende Außenministerin Choe Son-hui auf einer Pressekonferenz am Freitag in Pjöngjang, meldeten ausländische Nachrichtenagenturen wie Tass und AP.Nordkorea habe laut Choe keine Absicht, in irgendeiner Form Washingtons Forderungen nachzugeben. Choe kritisierte, dass US-Präsident Donald Trump beim Gipfel mit Machthaber Kim Jong-un im Februar in Hanoi eine goldene Chance verpasst habe. Nordkorea werde bald entscheiden, ob die Verhandlungen mit den USA fortgesetzt werden oder nicht und es beim Verzicht auf Raketen- und Nukleartests bleibe oder nicht.Machthaber Kim Jong-un werde in einer offiziellen Erklärung Nordkoreas Aktionspläne verkünden, hieß es.