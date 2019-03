Photo : KBS News

Die Verschuldung der privaten Haushalte steigt in Südkorea weltweit am zweitschnellsten.Das ergaben am Sonntag vorgelegte Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Der Verschuldungsgrad habe demnach Ende des dritten Quartals des Vorjahres 96,9 Prozent des BIP betragen.Das Verhältnis der Schulden zum BIP sei um 0,9 Prozentpunkte verglichen mit dem Quartal davor gewachsen. Dies sei der höchste Zuwachs unter den 43 führenden Volkswirtschaften gewesen. Nur in China sei der Anstieg mit 1,2 Prozent noch stärker ausgefallen.Auch der Schuldendienstdeckungsgrad der privaten Haushalte, der als ein Indikator für eine riskante Verschuldung gilt, habe mit 12,5 Prozent Ende des dritten Quartals 2018 ein Rekordhoch erreicht.Im Vorjahresvergleich sei dieser Wert um 0,5 Prozentpunkte gestiegen, dies sei der größte Zuwachs unter den Staaten gewesen, zu denen die BIZ Daten erfasste.