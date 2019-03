Früherer USFK-Kommandeur fordert internationalen Wirtschaftsplan für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines früheren Kommandeurs der US-Truppen in Südkorea (USFK) ist ein internationaler Plan für die wirtschaftliche Hilfe erforderlich, um Nordkorea zur Denuklearisierung zu bewegen.Die entsprechende Äußerung habe Vincent Brooks am Freitag (Ortszeit) in einem Vortrag an der Standord Universität gemacht, berichtete die auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenseite „NK News“ am Sonntag.Man müsse zeigen, dass es ein riesiges Potenzial gebe, sollte Nordkorea in Richtung auf die Denuklearisierung schreiten. Neben der Verstärkung der Sanktionen müsse ein internationaler Wirtschaftsplan ausgearbeitet werden, der über die innerkoreanische Wirtschaftskooperation hinausgehe, sagte er.Brooks sagte auch, die Gefahr sei groß, dass ein Missverständnis (zwischen Nordkorea und den USA) entstehe. Deshalb müsse gleichzeitig mit der Verstärkung der Sanktionen gegen Nordkorea ein Austausch mit dem Land angestrebt werden.Brooks betrachtete es als einen der Gründe für die verfehlte Einigung beim zweiten Gipfel zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump, dass Kim die Person Trump unterschätzt habe und davon ausgegangen sei, dass dieser unter Druck sei.Brooks war von April 2016 bis November 2018 Kommandeur der US-Truppen in Südkorea gewesen.