Auch Soldaten auf Wachposten an vorderster Front nutzen Handy nach Dienstschluss

Photo : YONHAP News

Auch Soldaten auf den Wachposten an vorderster Front nutzen nach Feierabend ihre Mobiltelefone.Das Heer teilte mit, dass die Handynutzung von Soldaten auf Wachposten an vorderster Front seit dem 14. Januar bei einigen Truppeneinheiten probeweise erlaubt sei.Die dortigen Soldaten dürfen werktags von 17.30 bis 22 Uhr ihr Handy nutzen, während bei anderen Truppen die Nutzung ab 18 Uhr möglich ist. An Feiertagen ist die Nutzung von 8 bis 22 Uhr erlaubt.Die Soldaten dürfen auf den Wachposten außer in den Sicherheitszonen frei telefonieren. Für die Truppenstandorte an vorderster Front wurden gründliche Sicherheitsmaßnahmen ausgearbeitet.Die dortigen Soldaten dürfen jedoch werktags nicht nach Dienstschluss ausgehen, während bei anderen Truppeneinheiten Ausgänge nach Feierabend zulässig sind.Südkorea will die Handynutzung nach Dienstschluss ab April auf alle Truppeneinheiten erweitern.