Wirtschaft Direkte Käufe von Elektronik- und Kommunikationsgeräten in ausländischen Onlineläden auf Rekordhoch gestiegen

Das Volumen der direkten Käufe von Haushalts-, Elektronik- und Kommunikationsgeräten durch Koreaner in ausländischen Onlineläden hat letztes Jahr den bisher höchsten Stand erreicht.



Nach Angaben des Statistikamtes erreichte das Volumen der entsprechenden Käufe im vergangenen Jahr 442,1 Milliarden Won (knapp 390 Millionen Dollar). Das sind 59,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Jahr 2017 war ein Zuwachs von 44,3 Prozent erzielt geworden.



Das Volumen der direkten Käufe von Computern und Peripherie-Geräten auf ausländischen Webseiten legte um 38,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 52,4 Milliarden Won (46 Millionen Dollar) zu. Die direkten Käufe von Software erreichten ein Volumen von 11,1 Milliarden Won (9,8 Millionen Dollar). Das entspricht einem Anstieg von 27,9 Prozent.



Das Ergebnis wird auf günstigere Preise als in Südkorea zurückgeführt.



Gleichzeitig kaufen immer mehr Verbraucher im Ausland koreanische IKT-Produkte direkt in Onlineläden ein. Das Volumen der direkten Verkäufe von Haushalts-, Elektronik- und Kommunikationsgeräten an Kunden im Ausland nahm letztes Jahr um 30,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 97,8 Milliarden Won (86 Millionen Dollar) zu.