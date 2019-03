Studie: Feinstaub verursachte letztes Jahr wirtschaftlichen Verlust in Höhe von über vier Billionen Won

Photo : YONHAP News

Nach dem Ergebnis einer Studie hat Feinstaub letztes Jahr in Südkorea für einen wirtschaftlichen Verlust in Höhe von über vier Billionen Won gesorgt.Das Hyundai Forschungsinstitut teilte am Sonntag mit, dass die wirtschaftlichen Verluste wegen Feinstaubs sich letztes Jahr auf 4,23 Billionen Won oder 3,7 Milliarden Dollar belaufen hätten. Dies entspreche einem Anteil von 0,2 Prozent am nominalen BIP.Nach Angaben der privaten Denkfabrik sei ein Schaden von über 158 Billionen Won an den Tagen entstanden, an denen eine Feinstaubwarnung galt.Im Schnitt sei die Produktion dadurch um 6,7 Prozent geschmälert worden.Grundlage der Untersuchung war eine im letzten Monat durchgeführte Umfrage bei über 1.000 Erwachsenen.