Vier Parteien erstellen Entwurf für Wahlreform

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas und drei Oppositionsparteien haben einen Entwurf für die Reform des Wahlsystems ausgearbeitet.Die vier Parteien erzielten am Sonntag nach siebenstündigen Diskussionen eine Einigung über Details der Änderung des Gesetzes zu Wahlen öffentlicher Ämter.Sie vereinbarten, ein teilweises Mixed-Member-Proportional-System einzuführen, ohne die Abgeordnetenzahl von derzeit 300 zu steigern. Die Zahl der Direktmandate wird von 253 auf 225 zurückgehen, während die Zahl der nach dem Stimmenanteil der Parteien zu vergebenden Listenmandate von 47 auf 75 steigen soll.Die Parteien werden das Verfahren für die Nominierung von Listenkandidaten in ihrer Parteisatzung und den -regeln festlegen und der Nationalen Wahlkommission über den Verlauf der Nominierungsprüfung und der Wahl durch Mitglieder berichten, um die Transparenz zu erhöhen.Es wurde auch vereinbart, das Wahlalter von derzeit 19 auf 18 Jahre zu senken.Vertreter der vier Parteien werden ab dem heutigen Montag ihrer Partei über die Vereinbarung berichten, die bei Abgeordnetentreffen gebilligt werden muss.Die größte Oppositionspartei LKP will die Durchsetzung des von den vier Parteien vereinbarten Reformentwurfs mit aller Kraft verhindern.