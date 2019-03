Politik Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen beginnt heute

Das Verteidigungsministerium führt auch dieses Jahr die Suche nach sterblichen Überresten von im Koreakrieg Gefallenen durch.



Dieses Jahr beginnt das Projekt am heutigen Montag und erfolgt bis 22. November an 55 Orten im Land. Ziel ist, die Gebeine von etwa 400 Kriegsgefallenen zu bergen. Die Arbeit wird zuerst an fünf Orten, darunter Paju und Hwacheon, aufgenommen, wo sehr wahrscheinlich Gebeine von Kriegsgefallenen gefunden werden könnten.



Für das Projekt werden 100.000 Soldaten von etwa 30 Divisionen und Brigaden eingesetzt.



Die Behörde für die Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen will in fünf Regionen Aussagen von Kriegsteilnehmern aufnehmen und der Öffentlichkeit das Projekt erläutern, um DNA-Proben nehmen und Informationen sammeln zu können.