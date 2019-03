Bolton: Wiederaufnahme von Atomtests in Nordkorea wäre schlechte Idee

Photo : YONHAP News

Nach Worten des US-amerikanischen Sicherheitsberaters John Bolton wäre die Wiederaufnahme von Atom- oder Raketentests in Nordkorea eine schlechte Idee.Das sagte Bolton in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit einer lokalen Radiostation in New York.In Bezug auf eine Bemerkung der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui am vergangenen Freitag, dass Nordkorea wieder Nuklear- und Raketentests erwäge, sagte Bolton, dass dies nicht hilfreich sei.Weiter sagte er, dass die Nordkoreaner leider nicht willens seien, das zu tun, was für die Denuklearisierung erforderlich sei. US-Präsident Trump wolle die Gefahr durch Verhandlungen beseitigen und wünsche sich ein atomwaffenfreies Nordkorea.Die USA seien bereit, eine Rolle Chinas in den Verhandlungen zu erwägen, wenn sie Bewegungen auf der nordkoreanischen Seite erkennen könnten.Die nordkoreanische Vizeaußenministerin hatte am Freitag auch angedeutet, dass die Verhandlungen mit Nordkorea unterbrochen werden könnten. Machthaber Kim Jong-un werde bald seine Pläne nach dem Scheitern des zweiten Gipfels mit Trump vorstellen.