Nordkorea betont Entwicklung lokaler Wirtschaft

Photo : YONHAP News

Angesichts fortgesetzten internationalen Sanktionen betont Nordkorea kontinuierlich, dass die lokale Wirtschaft entwickelt werden müsse.Das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ betonte am Montag in einem Leitartikel die Notwendigkeit, die Rolle der Landkreise zu verstärken und das Potenzial der Regionen umfassend zu mobilisieren und nutzen. Dann könnten die Landkreise die im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung auftretenden Probleme selber lösen und den Lebensstandard ihrer Bewohner deutlich erhöhen. Damit könnten sich alle Regionen des Landes entwickeln, was stark zur Förderung des Aufbaus des Sozialismus beitragen werde.Die Zeitung betonte, es sei bei der Entwicklung der lokalen Wirtschaft wichtig, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern und die Ernährungsfrage des Volks zu lösen. Es wurden außerdem die Modernisierung von Fabriken in den Regionen und die Normalisierung der dortigen Produktion auf einem hohen Niveau sowie auf die jeweilige Situation in jedem Landkreis angepasste Entwicklungsstrategien verlangt. Für die Überwindung des Unterschieds beim Niveau der Entwicklung der Produktivität und dem Lebensniveau des Volks müssten die Eigenschaften der Regionen höchst effektiv und vernünftig genutzt werden, hieß es.Die Zeitung hatte auch am Samstag die eigenständige Wirtschaftsentwicklung der Regionen gefordert.