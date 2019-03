Zelte für Gedenken an Opfer des Sewol-Untergangs in Seouls Zentrum abgerissen

Photo : YONHAP News

Die Zelte für das Gedenken an die Todesopfer des Untergangs der Fähre Sewol auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul sind am Montag abgerissen worden.Die Zelte, wo unter anderem die Porträts von Todesopfern der Havarie im April 2014 aufgestellt waren, waren im Juli 2014 aufgebaut worden.Eine Zeremonie für die Verlegung der Porträts fand am Sonntag in Anwesenheit von Angehörigen von Opfern und Bürgern statt. Die Porträts werden vorläufig in der Bibliothek des neuen Rathauses aufbewahrt.Die Stadtverwaltung will nach dem Abriss der Zelte dort einen Ausstellungsraum errichten, um die Öffentlichkeit an gesellschaftliche Katastrophen zu erinnern und zur Schaffung einer sicheren Gesellschaft zu mahnen. Der Ausstellungsraum wird als Holzbau mit einer Gesamtfläche von 79,98 Quadratmetern errichtet und am 12. April für die Öffentlichkeit freigegeben.