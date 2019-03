Sport Turner Yang Hak-seon gewinnt erstmals seit sechs Jahren wieder Goldmedaille

Turner Yang Hak-seon hat bei seinem ersten internationalen Turnier seit 17 Monaten Gold geholt.



Yang erreichte am Sonntag beim Weltcup des Internationalen Turnerbundes FIG im aserbaidschanischen Baku im Schnitt 14,97 Punkte nach zwei Sprüngen im Finale des Sprung-Wettbewerbs. Damit gewann er die Goldmedaille.



Es ist das erste Mal seit der Weltmeisterschaft 2013 im belgischen Antwerpen, dass Yang bei einem internationalen Turnier eine Goldmedaille gewann. Zudem ist dies seine erste Medaille bei einem internationalen Turnier seit der Silbermedaille bei den Asienspielen 2014 in Incheon.



Yang war als erster südkoreanischer Turner Olympiasieger. Nachdem er bei den Olympischen Spielen 2012 in London die Goldmedaille im Sprung-Wettbewerb gewonnen hatte, war er jedoch häufig verletzt.