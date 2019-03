Pompeo: Nordkoreas verifizierte Denuklearisierung muss zuerst erfolgen

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo hat erneut die Position erklärt, Gespräche mit Nordkorea fortsetzen zu wollen.Angesichts der jüngsten Drohung Nordkoreas mit der Wiederaufnahme von Atom- und Raketentests sagte Pompeo in einem Interview mit lokalen Sendern in Kansas am Montag, die Denuklearisierung sei ein langer Prozess, der schwierig sein werde.Vor den USA liege die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seine US-Präsident Donald Trump und der gesamten Welt gegenüber gemachte Zusage, nämlich die Denuklearisierung, umsetze, sagte Pompeo.Auf die Frage nach den Gründen für die verfehlte Einigung beim Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi antwortete er, dass es eine Reihe von Streitpunkten im Zusammenhang mit dem Timing und der Festlegung der Reihenfolge gebe.Trumps Versprechen für eine hellere Zukunft Nordkoreas sei wahr, jedoch müsse dies der verifizierten Denuklearisierung Nordkoreas folgen. Man habe die härtesten Sanktionen in der Geschichte, jedoch auch das vielversprechendste diplomatische Engagement der Geschichte, betonte er.Zugleich sagte Pompeo, dass der Dialog sicherlich fortgesetzt werde, und dass Washington wieder einen Dialog mit Kim führen werde.