Nachttour-Programm im Palast Changdeok wird im April wieder aufgenommen

Photo : KBS News

Ein beliebtes Nachttour-Programm im Palast Changdeok in Seoul wird am 4. April wieder aufgenommen.Die Behörde für Kulturerbe gab bekannt, dass die „Mondlicht-Tour“ im ersten Halbjahr vom 4. April bis 9. Juni stattfinden werde. Im zweiten Halbjahr wird das Programm vom 22. August bis 27. Oktober angeboten.Das Tourprogramm wurde 2010 eingeführt und wird jedes Jahr beliebter. Bei der begleiteten Tour können die Teilnehmer die Nachtlandschaft des als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannten Palastes genießen und Geschichten der Joseon-Dynastie hören.Für den Schutz des Kulturerbes und die reibungslose Durchführung der Tour wird die Zahl der Teilnehmer jedesmal auf 100 Personen begrenzt.Tickets sind ab 14 Uhr am Mittwoch erhältlich.