Wirtschaft Galaxy S10 5G besteht Zertifizierungstest für Vermarktung

Das Smartphone-Modell Samsung Galaxy S10 5G hat am Sonntag einen Zertifizierungstest bezüglich elektromagnetischer Wellen in Südkorea bestanden.



Das teilte die zuständige Behörde National Radio Research Agency mit. Demnach werde erwartet, dass das Modell bald auf den einheimischen Markt kommt.



Nach Branchenangaben wollen Samsung Electronics und die drei größten Mobilfunkanbieter des Landes das Modell Anfang April auf den Markt bringen. Die Vermarktung des 5G-Modells war ursprünglich für Ende März vorgesehen. Da Samsung vor allem für die Verfeinerung der Qualität des Produkts noch längere Zeit brauchte, kam es zu einer Verzögerung.



Unterdessen gab der US-Telekommunikationskonzern Verizon bekannt, am 11. April einen kommerziellen 5G-Dienst zu starten. Deshalb will Samsung möglicherweise am 5. April, spätestens bis 10. April das „weltweit erste“ 5G-Smartphone auf den Markt bringen.