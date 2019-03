Verteidigungsministerium entdeckt nordkoreanische Verstöße gegen Militärabkommen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Verteidigungsministerium hat Verstöße Nordkoreas gegen ein innerkoreanisches Militärabkommen entdeckt.Nordkorea sei mehr als zehn Mal zu Korrekturen aufgefordert worden, erläuterte der Generalmajor und politische Chefplaner des Ministeriums Kim Do-gyun am Montag vor dem Verteidigungsausschuss der Nationalversammlung.Die Verletzung des im letzten September geschlossenen Abkommens habe sich an der Nördlichen Grenzlinie (NLL), der de facto-Grenzlinie im Meer, ereignet.Ein anderer Beamter des Ministeriums berichtete, dass Nordkorea die Geschützpforte von Küsten-Artillerie in der Region Gaemori in der Nord-Hwanghae-Provinz geöffnet lasse. Jedoch habe sich später herausgestellt, dass es dort kein Geschütz mehr gegeben habe.Die Ausschussmitglieder hatten zudem eine Reihe von Fragen zur Entscheidung für die Verkleinerung der gemeinsamen Militärmanöver mit den USA.Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo berichtete den Abgeordneten, dass die Einigung in mehrmonatigen Verhandlungen getroffen sei, um die Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu unterstützen.Beide Seiten hätten sichergestellt, dass die Veränderungen in einer Weise erfolgen, dass die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft und die Übergabe der Kommando- und Befehlsgewalt im Krieg an die südkoreanischen Streitkräfte nicht beeinträchtigt werde.