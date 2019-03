VOA: Mitglieder von US-Hilfsorganisation beginnen dreiwöchigen Besuch in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Mitglieder einer US-Hilfsorganisation sind am Samstag zu einem dreiwöchigen Besuch in Nordkorea aufgebrochen, um dem Land humanitäre Hilfe zu leisten.Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Dienstag.Heidi Linton, Exekutivdirektorin von „Christian Friends of Korea“ (CFK) habe den Sender am vergangenen Freitag über den entsprechenden Reiseplan informiert. Sie habe letzte Woche die endgültige Genehmigung der US-Regierung erhalten.Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, hatte im vergangenen Dezember angekündigt, das Reiseverbot gegen Nordkorea zu überprüfen, um die humanitäre Hilfe für das Land zu erleichtern. CFK hat nach Bieguns Äußerung als erste US-Hilfsorganisation Vertreter nach Nordkorea geschickt.Unterdessen teilte die Koreanisch-amerikanische Ärztekammer ebenfalls mit, die Genehmigung für einen Nordkorea-Besuch erhalten zu haben.