US-Stadt verabschiedet Resolution und Erklärung zu Opfern der Sexsklaverei Japans

Photo : YONHAP News

Eine kleine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Resolution und eine Erklärung verabschiedet, um auf die Leiden der Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs aufmerksam zu machen.Nach Angaben der in den USA ansässigen Stiftung Jin Duck and Kyung Sik Kim Foundation verabschiedete das Stadtparlament von Millbrae die Resolution am Internationalen Frauentag am 8. März.Nach der Annahme der Resolution sagte Bürgermeister Wayne Lee, die traurige und schmerzliche Geschichte der Trostfrauen, die die japanische Regierung verzerre und leugne, sollte nicht vergessen werden. Es sei eine Pflicht und Verantwortung, die Geschichte künftigen Generationen weiterzuerzählen.Der Bürgermeister fügte hinzu, dass die sexuelle Gewalt und der Menschenhandel, die Japan während des Zweiten Weltkriegs begangen habe, nie wieder vorkommen dürften.Milbrae liegt in der Nähe San Francisco, wo im September 2017 ein Denkmal zum Gedenken an die Trostfrauen errichtet wurde.